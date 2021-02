Confartigianato Avellino | “Riaprire le attività nelle province a bassa intensità di contagio”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Bisogna cambiare il sistema delle chiusure delle. Si possono, sempre nella massima sicurezza, quelle realtà che operanodi”. Appello diCampania, attraverso il presidente Ettore Mocella. “Non illudiamoci che tutto possa finire in pochi mesi. Proprio per questo non è possibile aspettare l’uscita dal tunnel. Urge ripartire – afferma Mocella -. I lockdown stanno corrodendo l’economia e minando la stabilità sociale ed economica. Le misure di distanziamento e contenimento sono decisive per limitare la circolazione del virus, ma i sacrifici aggiuntivi che le imprese ...

La situazione per l'industria artigianale in Campania è piuttosto dura a causa della pandemia. Nonostante - secondo il report del Centro Studi- la riduzione degli operatori del settore nel primo trimestre del 2020, fosse del 2,93%, inferiore rispetto alla media nazionale del 5,68%; adesso la situazione rischia di ...Appello di Confartigianato Avellino e Confartigianato Campania, attraverso il presidente Ettore Mocella. "Non illudiamoci che tutto possa finire in pochi mesi. Proprio per questo non è possibile ...