Condannato a 22 anni in primo grado, libertà con il Riesame: nuovo processo per l’ex di Arianna Flagiello (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prende il via domani a Napoli il processo di Appello per Arianna Flagiello, deceduta nell’agosto del 2015, dopo essersi lanciata nel vuoto dalla propria abitazione al Vomero e per il quale, lo scorso 25 maggio, l’ex compagno Mario Perrotta è stato Condannato a 22 anni di reclusione. Perrotta venne arrestato in aula, appena dopo la lettura della sentenza. Lo scorso 17 dicembre il Tribunale del Riesame l’ha rimesso in libertà. Per la criminologa Antonella Formicola, consulente della famiglia Flagiello, “la storia di Arianna è la storia di tante tante donne che vivono rapporti drammatici dai quali non hanno la forza di liberarsi per svariati motivi. Quando ci si imbatte in un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prende il via domani a Napoli ildi Appello per, deceduta nell’agosto del 2015, dopo essersi lanciata nel vuoto dalla propria abitazione al Vomero e per il quale, lo scorso 25 maggio,compagno Mario Perrotta è statoa 22di reclusione. Perrotta venne arrestato in aula, appena dopo la lettura della sentenza. Lo scorso 17 dicembre il Tribunale dell’ha rimesso in. Per la criminologa Antonella Formicola, consulente della famiglia, “la storia diè la storia di tante tante donne che vivono rapporti drammatici dai quali non hanno la forza di liberarsi per svariati motivi. Quando ci si imbatte in un ...

amnestyitalia : Germain è stato condannato a 32 anni di carcere solo per aver lottato contro la tortura. Germain è un difensore dei… - amnestyitalia : Germain Rukuki, attivista per i diritti umani, ha rischiato tutto per una campagna contro la tortura nel proprio pa… - Piu_Europa : Il 17 febbraio 1600 Giordano Bruno veniva arso vivo a Roma in piazza Campo de’ Fiori. Dopo 8 anni di carcere fu co… - OsservaMy : Mobilitazione in tutte le città spagnole per l'arresto del rapper #PabloHasel, condannato a 5 anni di carcere,per a… - abiraghi : Immagino che i censori delle 'parole inaccettabili' rivolte a #Meloni abbiano puntualmente condannato nel tempo l'a… -