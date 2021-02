Con 30 milioni MPS Leasing & Factoring sostiene la Supply Chain di Valtellina SpA (Di lunedì 22 febbraio 2021) MPS Leasing & Factoring e Valtellina SpA hanno siglato un accordo di filiera con l’obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese che compongono la rete di fornitura che fa capo all’azienda bergamasca ai vertici nazionali nel settore delle infrastrutture per reti TLC. Grazie ad affidamenti complessivi per 30 milioni di euro, di cui una parte dedicata al reverse Factoring, i fornitori di Valtellina potranno accedere ad un plafond creditizio messo a disposizione da MPS L&F per smobilizzare i crediti commerciali. L’operazione si sostanzia in un programma di Supply Chain Finance, che permette di ottimizzare la gestione del fabbisogno finanziario aziendale. Tutt’ora guidata dalla famiglia ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 febbraio 2021) MPSSpA hanno siglato un accordo di filiera con l’obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese che compongono la rete di fornitura che fa capo all’azienda bergamasca ai vertici nazionali nel settore delle infrastrutture per reti TLC. Grazie ad affidamenti complessivi per 30di euro, di cui una parte dedicata al reverse, i fornitori dipotranno accedere ad un plafond creditizio messo a disposizione da MPS L;F per smobilizzare i crediti commerciali. L’operazione si sostanzia in un programma diFinance, che permette di ottimizzare la gestione del fabbisogno finanziario aziendale. Tutt’ora guidata dalla famiglia ...

