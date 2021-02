Comitato direttivo: costituzione e competenze del nuovo organo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con la votazione del 16 e 17 febbraio 2021 su Rousseau l’Assemblea iscritti ha approvato le modifiche dello Statuto del MoVimento 5 Stelle che vanno a sostituire la figura del Capo Politico con il nuovo organo collegiale denominato “Comitato direttivo”. In questo arco di tempo di preparazione che ci separa dall’elezione del Comitato direttivo e che abbiamo metaforicamente ribattezzato come il “Conclave degli iscritti”, daremo tutti i dettagli e le informazioni necessari per candidarsi, votare, conoscere i candidati. Partiamo da alcune informazioni generali che riguardano la costituzione e le competenze del Comitato direttivo.Cos’è il Comitato direttivo, da chi è composto, chi può ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con la votazione del 16 e 17 febbraio 2021 su Rousseau l’Assemblea iscritti ha approvato le modifiche dello Statuto del MoVimento 5 Stelle che vanno a sostituire la figura del Capo Politico con ilcollegiale denominato “”. In questo arco di tempo di preparazione che ci separa dall’elezione dele che abbiamo metaforicamente ribattezzato come il “Conclave degli iscritti”, daremo tutti i dettagli e le informazioni necessari per candidarsi, votare, conoscere i candidati. Partiamo da alcune informazioni generali che riguardano lae ledel.Cos’è il, da chi è composto, chi può ...

