"Come lo spiego al mio compagno?". Amedeo Goria massacrato ancora, la scomodissima rivelazione di Maria Teresa Ruta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta mette alle strette il suo ex Amedeo Goria. Lo fa a Live-Non è la D'Urso, il programma in prime time della domenica sera su Canale 5, condotto ovviamente da Barbara D'Urso. “I suoi atteggiamenti affettuosi potrebbero essere interpretati male da Roberto, il mio compagno”, dice la Ruta. Goria, invece, tende la mano alla sua ex moglie. “Due volte l'anno possiamo sentirci e basta”, rimarca. Poi il Drive-In con i figli, Guenda e GianAmedeo Goria. “Quando nella vita si costruisce una nuova vita sentimentale, un nuovo amore - spiega la Ruta - penso che sia complesso far capire al partner che dall'altro lato c'è solo affetto". Ma Guenda vorrebbe una reunion: “Il fatto che non si parlano tanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021)mette alle strette il suo ex. Lo fa a Live-Non è la D'Urso, il programma in prime time della domenica sera su Canale 5, condotto ovviamente da Barbara D'Urso. “I suoi atteggiamenti affettuosi potrebbero essere interpretati male da Roberto, il mio”, dice la, invece, tende la mano alla sua ex moglie. “Due volte l'anno possiamo sentirci e basta”, rimarca. Poi il Drive-In con i figli, Guenda e Gian. “Quando nella vita si costruisce una nuova vita sentimentale, un nuovo amore - spiega la- penso che sia complesso far capire al partner che dall'altro lato c'è solo affetto". Ma Guenda vorrebbe una reunion: “Il fatto che non si parlano tanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Come spiego Migliori Prestiti Online personali Immediati: preventivi gratuiti Cominciamo con lo spiegare cos'è Il prestito personale e come richiedere un prestito online. Allora ti spiego, il prestito personale è un tipo di finanziamento che fa parte nella categoria dei ...

"Morso da un cane, mio marito è stato lasciato morire in ospedale" Chiamo allora una dottoressa mia amica, le spiego la situazione e lei ne capisce subito la gravità. ...prova ad avere notizie e scopre che anziché 'medico psichiatra' mio marito è stato registrato come ...

"Vi spiego come funziona il mercato parallelo dei vaccini" L'HuffPost Vaccino Covid e lockdown: come sta andando in Israele, Gran Bretagna, Usa, Germania, Francia, Cina. Dosi, campagne, difficoltà Londra e Tel Aviv somministrano dosi a tappeto: persino al cinema e nei luoghi di culto (in Regno Unito). Mentre Pechino fa delle sue 4 formule un’arma di diplomazia ...

