Come ci stanno rovinando, il "ruolo" di Massimo Galli: Paolo Becchi contro il "terrore sanitario permanente" (Di lunedì 22 febbraio 2021) "Tutto deve cambiare perché tutto resti Come prima". Ecco, non vorremmo che il nuovo governo si rivelasse espressione del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Per ora Draghi non parla, se non attraverso i canali istituzionali e finora solo nell'illustrazione del programma di governo alle Camere per il voto di fiducia. Per la verità alla Camera neppure ha parlato, ma nessuno ha registrato questo sgarbo istituzionale. Parlano comunque gli altri, ecCome se parlano. Gli uomini di Speranza, tra cui Ricciardi, hanno ripreso dopo qualche giorno di silenzio col fuoco di artiglieria. Invocano lockdown a gogò, Come se dietro ogni chiusura o restrizione non vi fossero famiglie sul lastrico, saracinesche calate, disoccupazione, università pubbliche trasformate in private telematiche. Senza parlare del virologo Galli, smentito ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) "Tutto deve cambiare perché tutto restiprima". Ecco, non vorremmo che il nuovo governo si rivelasse espressione del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Per ora Draghi non parla, se non attraverso i canali istituzionali e finora solo nell'illustrazione del programma di governo alle Camere per il voto di fiducia. Per la verità alla Camera neppure ha parlato, ma nessuno ha registrato questo sgarbo istituzionale. Parlano comunque gli altri, ecse parlano. Gli uomini di Speranza, tra cui Ricciardi, hanno ripreso dopo qualche giorno di silenzio col fuoco di artiglieria. Invocano lockdown a gogò,se dietro ogni chiusura o restrizione non vi fossero famiglie sul lastrico, saracinesche calate, disoccupazione, università pubbliche trasformate in private telematiche. Senza parlare del virologo, smentito ...

