Colpo di scena fuori da UeD | “Eccola insieme all’ex di Gemma Galgani”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021)continua a essere protagonista indiscussa a Uomini e Donne. Non ha ancora trovato il suo principe azzurro e è recente la sua delusione per Maurizio Guerci. La dama torinese e il cavaliere hanno avuto una breve relazione poi interrotta per volontà di lui. Le cose sembravano procedere alla grande tra loro, poi la doccia gelata perquando Maurizio ha deciso di mettere la parola fine alla loro storia. Per diverse puntate il pubblico ha visto i due al centro dello studio, conche provava a ricucire il rapporto, ma a nulla sono valsi i suoi tentativi. Maurizio ha infatti più volte dichiarato che la dama gli ha messo fin troppo pressione, e di voler chiudere la frequentazione con lei perché non si sentiva pronto ad intraprendere una storia stabile. (Continua dopo la foto)dal ...