Cina: Pechino a Biden, 'basta dazi e sanzioni, pronti al dialogo' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Pechino, 22 feb. (Adnkronos/Dpa/Xinhua) - La Cina spera che gli Stati Uniti di Joe Biden cambino rotta "il prima possibile" e "rimuovano i dazi irragionevoli sulle merci cinesi". Parola del capo della diplomazia di Pechino, Wang Yi, intervenuto durante un forum nella capitale cinese dedicato ai rapporti tra il gigante asiatico e gli Stati Uniti. "La Cina è, come sempre, aperta al dialogo. Siamo pronti a una comunicazione sincera con la parte Usa e a impegnarci in un dialogo con l'obiettivo di risolvere i problemi", ha detto il ministro degli Esteri, chiedendo a Washington "rispetto". "Speriamo - ha detto - che la parte Usa aggiusti il prima possibile le sue politiche e che tra l'altro rimuova i dazi irragionevoli sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021), 22 feb. (Adnkronos/Dpa/Xinhua) - Laspera che gli Stati Uniti di Joecambino rotta "il prima possibile" e "rimuovano iirragionevoli sulle merci cinesi". Parola del capo della diplomazia di, Wang Yi, intervenuto durante un forum nella capitale cinese dedicato ai rapporti tra il gigante asiatico e gli Stati Uniti. "Laè, come sempre, aperta al. Siamoa una comunicazione sincera con la parte Usa e a impegnarci in uncon l'obiettivo di risolvere i problemi", ha detto il ministro degli Esteri, chiedendo a Washington "rispetto". "Speriamo - ha detto - che la parte Usa aggiusti il prima possibile le sue politiche e che tra l'altro rimuova iirragionevoli sulle ...

