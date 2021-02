Ciclismo | Norma Gimondi è la nuova vice-presidente della Federazione Italiana

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Cambio al vertice sorprendente per laCiclistica. L’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale svoltasi all’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino ha infatti segnato il successo di Cordiano Dagnoni, chiamato a succedere Renato Di Rocco dopo sedici anni di presidenza.del Comitato Regionale Lombardo dal 2017 al 2020, il 56enne di Rodano ha superato al ballottaggio il campione olimpico Silvio Martinello, totalizzando 128 voti (55,6 %) contro i 96 dell’ex pistard veneto. “Adesso inizia il lavoro vero. Il primo obiettivo è quello di ricompattare il movimento e voglio farlo con il contributo di tutti, anche di coloro che non mi hanno votato – ha spiegato Dagnoni al termine dello scrutinio -. Sono cresciuto nel motto ‘delega e controlla’; sono convinto che sia un ottimo modo per far crescere ancora di più una ...