"Ci siamo amati veramente". Sorpresa Paolo Conticini: "feeling pazzesco" con la collega che ora è protagonista in tv (Di lunedì 22 febbraio 2021) Paolo Conticini è stato ospite di Adriana Volpe nel salotto di Ogni Mattina su TV8. Una bella intervista in cui ha svelato alcuni retroscena del suo passato. L'attore è stato da sempre appassionato del mondo dello spettacolo e sognava da sempre di intraprendere questo tipo di carriera. Tanto che a 16 anni lasciò la scuola per cercare la propria indipendenza, anche contro il volere dei genitori. Soprattutto di suo padre che non vedeva di buon occhio la scelta del figlio di diventare un attore. L'attore rivela che con il senno di poi non sa se intraprenderebbe nuovamente la stessa carriera, sapendo quanto a volte può essere precario il mondo dello spettacolo, e infatti ammette: "A tornare indietro non so se l'avrei ripercorsa sta strada, mio padre aveva ragione, ho avuto momenti difficili". (Continua dopo la foto) Poi Conticini è ...

