Christoph Metzelder rinviato a giudizio per pedopornografia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Inizierà il 29 aprile il processo a carico di Christoph Metzelder, 40 anni, ex difensore della Germania e di club quali Real Madrid, Schalke 04 e Borussia Dortmund. Metzelder è accusato di possesso e divulgazione di materiale pedopornografico. Sotto inchiesta dalla fine del 2019 – scrive l'agenzia Dire – l'ex calciatore è accusato di aver

