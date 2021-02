Chiara Ferragni | dal parto naturale al doppio cognome | tutte le novità su «baby girl»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono piccoli movimenti, l’impressione di due manine e altrettanti piedini, pigiati sulla pancia nuda di Chiara Ferragni. L’influencer ha condiviso su Instagram un video intimo, che desse conto di quanto la bimba che porta in grembo si muovesse «Come una campionessa». Sdraiata sul divano, con la felpa tirata su, fino al seno, l’influencer ha filmato i movimenti della secondogenita, trovando poi il tempo per rispondere a diverse domande sul parto, sulla bimba, sul futuro di una famiglia ormai numerosa. «Per ora, non cambieremo casa. Spero di poterlo fare nel 2022», ha detto la Ferragni, spiegando di non voler condividere il nome della piccola prima che sia nata. «Rachele è il nome della bambola di Leo, non della sorellina. Non potremmo mai rubarglielo», ha poi chiarito, rispondendo ad un fan che le chiedesse se il nome pronunciato dal primogenito fosse, effettivamente, quello della nascitura.