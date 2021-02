Chi lo ha detto che per fare l’allenatore serve per forza avere esperienza? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nei giorni scorsi, alla domanda “se il Napoli dovesse effettivamente esonerare Gattuso, chi dovrebbe prendere al suo posto?”, ho risposto che, a questo punto, andrebbe bene anche promuovere Grava allenatore della prima squadra, o uno come Hamsik o Paolo Cannavaro e affiancare loro qualcuno in possesso del patentino di Serie A. Non l’avessi mai detto. “Per allenare a certi livelli serve esperienza, bisogna fare la gavetta, non si può buttare allo sbaraglio un debuttante su una panchina importante come quella del Napoli”. Eppure, se andiamo a vedere, non sempre è così… Nell’estate 1991 il Milan di Silvio Berlusconi, per sostituire l’allenatore Arrigo Sacchi (vincitore di un campionato, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe Europee e una Supercoppa Italiana, pur essendo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nei giorni scorsi, alla domanda “se il Napoli dovesse effettivamente esonerare Gattuso, chi dovrebbe prendere al suo posto?”, ho risposto che, a questo punto, andrebbe bene anche promuovere Grava allenatore della prima squadra, o uno come Hamsik o Paolo Cannavaro e affiancare loro qualcuno in possesso del patentino di Serie A. Non l’avessi mai. “Per allenare a certi livelli, bisognala gavetta, non si può buttare allo sbaraglio un debuttante su una panchina importante come quella del Napoli”. Eppure, se andiamo a vedere, non sempre è così… Nell’estate 1991 il Milan di Silvio Berlusconi, per sostituireArrigo Sacchi (vincitore di un campionato, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe Europee e una Supercoppa Italiana, pur essendo ...

