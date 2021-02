Chi era Vittorio Iacovacci | il carabiniere ucciso nell’attentato in Congo

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Trentenne, originario di Sonnino,è iloggi – lunedì 22 febbraio 2021 – insieme all’ambasciatore italiano Luca Attanasio. Inviato a Kinshasa nel settembre 2020,ha perso la vita nell’attacco al convoglio Onu nella Repubblica Democratica del. Faceva parte della scorta dell’ambasciatore in un territorio caratterizzato da un alto rischio di attacchi terroristici da parte di bande armate. Leggi anche >> Chi era Luca Attanasio, l’ambasciatore italianooggi inNato in provincia di Latina, dove vivono i genitori,era in servizio presso l’ambasciata italiana indallo scorso settembre. Militare dell’Arma,...