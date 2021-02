Chi era il Mostro di Firenze? La risposta nel nuovo podcast di Massimo Picozzi (Di lunedì 22 febbraio 2021) True crime, inchiesta e narrazione: sono i generi di podcast più seguiti del momento, e Il Mostro - nuovo podcast sul Mostro di Firenze - li riassume tutti. Titolo Audible Original realizzato in collaborazione con Gli Ascoltabili, disponibile da oggi, riapre uno dei capitoli più bui della storia italiana grazie alla rilettura degli eventi che ne ha fatto Massimo Picozzi, tra i maggiori profiler in Italia, accompagnato dalla voce dell’attore Massimo Alì. In un’epoca in cui i serial killer sono stati rimpiazzati dai mass murderer, Picozzi ha riesaminato atti processuali, inchieste e testimonianze con una nuova prospettiva. Chi c’era dietro i compagni di merende? L’intervista. Otto duplici omicidi attribuiti, il primo del ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) True crime, inchiesta e narrazione: sono i generi dipiù seguiti del momento, e Ilsuldi- li riassume tutti. Titolo Audible Original realizzato in collaborazione con Gli Ascoltabili, disponibile da oggi, riapre uno dei capitoli più bui della storia italiana grazie alla rilettura degli eventi che ne ha fatto, tra i maggiori profiler in Italia, accompagnato dalla voce dell’attoreAlì. In un’epoca in cui i serial killer sono stati rimpiazzati dai mass murderer,ha riesaminato atti processuali, inchieste e testimonianze con una nuova prospettiva. Chi c’era dietro i compagni di merende? L’intervista. Otto duplici omicidi attribuiti, il primo del ...

