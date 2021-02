Che Tempo Che Fa sospeso, Fabio Fazio: “Mi devo operare” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Domenica 28 febbraio non andrà in onda su Rai 3 Che Tempo Che Fa. È stato lo stesso Fabio Fazio ad annunciare lo stop del programma di Rai 3 da lui condotto, spiegando che la sospensione è dovuta al fatto che deve sottoporsi ad un’operazione chirurgica. “Noi la prossima settimana non ci vediamo. Incidenti del mestiere… devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno”, ha annunciato Fazio al pubblico il conduttore nella puntata di domenica 21 febbraio. “Appena possibile saremo di nuovo qua”, ha rassicurato, prima dell’ingresso in studio di Luciana Littizzetto. Un messaggio che ha poi ribadito anche con un tweet ufficiale dell’account della trasmissione. Proprio a causa di questo stop è stato anticipato a ieri il tradizionale collegamento dall’Ariston per le ultime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Domenica 28 febbraio non andrà in onda su Rai 3 CheChe Fa. È stato lo stessoad annunciare lo stop del programma di Rai 3 da lui condotto, spiegando che la sospensione è dovuta al fatto che deve sottoporsi ad un’operazione chirurgica. “Noi la prossima settimana non ci vediamo. Incidenti del mestiere…fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno”, ha annunciatoal pubblico il conduttore nella puntata di domenica 21 febbraio. “Appena possibile saremo di nuovo qua”, ha rassicurato, prima dell’ingresso in studio di Luciana Littizzetto. Un messaggio che ha poi ribadito anche con un tweet ufficiale dell’account della trasmissione. Proprio a causa di questo stop è stato anticipato a ieri il tradizionale collegamento dall’Ariston per le ultime ...

