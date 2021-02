Che tempo che fa | salta la puntata del 28 febbraio | il motivo

Leggi su italiasera

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Cheche fa, la trasmissione di Rai 3 condotta da Fabio Fazio, non andrà in onda domenica prossima, 28. Lo ha annunciato il conduttore al termine dell’appuntamento del 22: “Noi la prossima settimana non ci vediamo…”, ha detto. Fazio dovrà sottoporsi infatti ad un intervento. “Incidenti del mestiere. Devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno”, ha spiegato alla fine dell’ultima. Che ha visto tra gli ospiti Bill Gates. Il numero uno di Microsoft ha presentato il suo libro e ha parlato della sua visione del mondo, che vede al centro il cambiamento climatico: problema fondamentale per Gates. Niente paura, ‘Cheche fa’ tornerà presto. Lo ha annunciato il profilo Twitter della trasmissione: “Noi non ci vediamo la settimana ...