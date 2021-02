Che Tempo Che Fa, Frassica percula Signorini. «I parenti dei vip lo vogliono denunciare per sequestro di persona e lui ha risposto: Adoro!» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nino Frassica - Che Tempo Che Fa Uno dei migliori momenti di Che Tempo Che Fa ogni settimana è lo spazio riservato a Nino Frassica con il suo (finto) settimanale “Novella Bella”. Tra improbabili massime – “Proverbio del giorno: è consentito solo un bagaglio a mano” – e assurde notizie, il comico siciliano percula Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, in onda ormai da quasi sei mesi. “Anticipazioni Canale 5. Alfonso Signorini ha annunciato che il Grande Fratello Vip sarà prolungato. Doveva finire il 1° marzo, finisce a Natale. Alfonso Signorini, per non far preoccupare i vip della casa, ha detto: “Ragazziii! Adorooo! Il Grande Fratello sarà prolungato. Che bello!“ legge Frassica. “Ma non parla così”, dice con finto disappunto ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nino- CheChe Fa Uno dei migliori momenti di CheChe Fa ogni settimana è lo spazio riservato a Ninocon il suo (finto) settimanale “Novella Bella”. Tra improbabili massime – “Proverbio del giorno: è consentito solo un bagaglio a mano” – e assurde notizie, il comico sicilianoAlfonsoal Grande Fratello Vip, in onda ormai da quasi sei mesi. “Anticipazioni Canale 5. Alfonsoha annunciato che il Grande Fratello Vip sarà prolungato. Doveva finire il 1° marzo, finisce a Natale. Alfonso, per non far preoccupare i vip della casa, ha detto: “Ragazziii! Adorooo! Il Grande Fratello sarà prolungato. Che bello!“ legge. “Ma non parla così”, dice con finto disappunto ...

