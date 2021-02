Che Tempo Che Fa, Bill Gates: “Non mi candiderò alla Casa Bianca. Non credo che sia il miglior uso delle cose che so fare” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Sulla pandemia i nostri governi sono risultati impreparati”. È un Bill Gates sempre in grande spolvero a collegarsi in streaming da Seattle a Che Tempo che fa di Fabio Fazio. L’inventore di Microsoft ha parlato soprattutto di crisi climatica e da questo tema ha desunto una lezione di prevenzione mancata anche per la pandemia di Covid-19. “La pandemia è proprio come il clima, nel senso che i nostri governi non ci hanno preparati, non hanno guardato avanti, e non hanno fatto quello che andava fatto in modo che la pandemia fosse un evento di importanza secondaria”, ha spiegato Gates. “È molto difficile far la stessa cosa con il clima, perchè gli effetti peggiorano nel Tempo e gli effetti più terribili si avranno tra qualche decennio. Chi soffre di più è chi vive nei Paesi poveri”. Gates ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Sulla pandemia i nostri governi sono risultati impreparati”. È unsempre in grande spolvero a collegarsi in streaming da Seattle a Cheche fa di Fabio Fazio. L’inventore di Microsoft ha parlato soprattutto di crisi climatica e da questo tema ha desunto una lezione di prevenzione mancata anche per la pandemia di Covid-19. “La pandemia è proprio come il clima, nel senso che i nostri governi non ci hanno preparati, non hanno guardato avanti, e non hanno fatto quello che andava fatto in modo che la pandemia fosse un evento di importanza secondaria”, ha spiegato. “È molto difficile far la stessa cosa con il clima, perchè gli effetti peggiorano nele gli effetti più terribili si avranno tra qualche decennio. Chi soffre di più è chi vive nei Paesi poveri”....

