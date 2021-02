Che Dio Ci Aiuti 6, Nona Puntata: Primo in Gravissime Condizioni! (Di lunedì 22 febbraio 2021) Che Dio ci Aiuti 6, trama Nona Puntata: Primo ha un malore e necessita di un trapianto. Questa è l’occasione per scoprire ancora di più sul passato di Erasmo, e le notizie per suor Angela sono sconvolgenti… La sesta stagione di Che Dio ci Aiuti è arrivata alla sua penultima Puntata. Anche in questo caso, però, tante cose stanno per succedere ed arrivano altri momenti di grande sofferenza per suor Angela. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Che Dio ci Aiuti 6: dove eravamo rimasti Ginevra torna dopo essere stata lontano per riflettere e dice a Nico che non vuole più avere nulla a che fare con lui. Il ragazzo è insospettito da questo cambiamento e decide di approfondire. Azzurra e Penny cercano di stare vicine a Monica che ha ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Che Dio ci6, tramaha un malore e necessita di un trapianto. Questa è l’occasione per scoprire ancora di più sul passato di Erasmo, e le notizie per suor Angela sono sconvolgenti… La sesta stagione di Che Dio ciè arrivata alla sua penultima. Anche in questo caso, però, tante cose stanno per succedere ed arrivano altri momenti di grande sofferenza per suor Angela. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Che Dio ci6: dove eravamo rimasti Ginevra torna dopo essere stata lontano per riflettere e dice a Nico che non vuole più avere nulla a che fare con lui. Il ragazzo è insospettito da questo cambiamento e decide di approfondire. Azzurra e Penny cercano di stare vicine a Monica che ha ...

