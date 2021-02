Champions League, Atalanta-Real Madrid: i convocati di Zidane. Non c’è Benzema (Di lunedì 22 febbraio 2021) Karim Benzema non figura nella lista dei convocati di Zinedine Zidane per la sfida di mercoledì sera contro l’Atalanta, andata degli ottavi di Champions League. Il francese non aveva partecipato all’allenamento odierno, e si aggiunge alla già lunga lista di indisponibili in casa blancos. Non saranno della partita, infatti, anche Carvajal, Valverde, Sergio Ramos, Rodrygo, Hazard e Marcelo. Ecco quindi la lista dei convocati di Zidane. Portieri: Courtois, Lunin e Altube. Difensori: Varane, Nacho, Mendy, Chust, Miguel. Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco. Attaccanti: Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius Jr., Mariano, Hugo Duro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Karimnon figura nella lista deidi Zinedineper la sfida di mercoledì sera contro l’, andata degli ottavi di. Il francese non aveva partecipato all’allenamento odierno, e si aggiunge alla già lunga lista di indisponibili in casa blancos. Non saranno della partita, infatti, anche Carvajal, Valverde, Sergio Ramos, Rodrygo, Hazard e Marcelo. Ecco quindi la lista deidi. Portieri: Courtois, Lunin e Altube. Difensori: Varane, Nacho, Mendy, Chust, Miguel. Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco. Attaccanti: Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius Jr., Mariano, Hugo Duro. SportFace.

