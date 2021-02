Champions, il tedesco Stieler arbitra Atalanta-Real. Lazio-Bayern affidata all’israeliano Grinfeld (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sarà il tedesco Tobias Stieler l’arbitro della gara tra Atalanta-Real Madrid, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. Assistenti i connazionali Christian Gittelmann ed Eduard Beitinger, Bastian Dankert al Var, Avar Harm Osmers, quarto uomo lo svizzero Sandro Schärer. Designato anche il fischietto della sfida tra Lazio e Bayern Monaco, in programma domani sera alle ore 21 all’Olimpico di Roma, La direzione è stata affidata all’israeliano Orel Grinfeld. Assistenti Roy Hassan e Idan Yarkoni, quarto uomo Gal Leibovitz. Al VAR lo spagnolo Juan Martínez Munuera. Foto: Logo Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sarà ilTobiasl’arbitro della gara traMadrid, gara di andata degli ottavi di finale diLeague, in programma mercoledì alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. Assistenti i connazionali Christian Gittelmann ed Eduard Beitinger, Bastian Dankert al Var, Avar Harm Osmers, quarto uomo lo svizzero Sandro Schärer. Designato anche il fischietto della sfida traMonaco, in programma domani sera alle ore 21 all’Olimpico di Roma, La direzione è stataOrel. Assistenti Roy Hassan e Idan Yarkoni, quarto uomo Gal Leibovitz. Al VAR lo spagnolo Juan Martínez Munuera. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

