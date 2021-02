Cervinara | è partita la campagna vaccinale anti-Covid

Ultime Notizie dalla rete : Cervinara partita

anteprima24.it

oggi la Campagna Vaccinale anti - covid 19 per gli ultraottantenni. Attivi da questa mattina ... i comuni sede del Centri vaccinali anti - covid: Sedi Operative Centri Vaccinali Aft 1(...oggi la Campagna Vaccinale anti - covid 19 per gli ultraottantenni in Irpinia. Attivi da ... i comuni sede del Centri vaccinali anti - covid: Sedi Operative Centri Vaccinali Aft 1(n.2 ...Cervinara (Av) – E’ cominciata questa mattina la campagna vaccinale anti-Covid nel comune di Cervinara. Presente anche la manager dell’Asl di Avellino, Maria Morgante. “Anche se il timore avra’ sempre ...Casertana-Avellino: ecco le ultime news su formazioni e condizione delle due squadre che disputeranno la 26esima giornata del girone C di serie C.