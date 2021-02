Centrosinistra | Ciani lancia sua campagna primarie | Capitale Sociale

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – “Si parte! Come qualcuno di voi sapra’, da qualche mese ho accettato la proposta di Demos di partecipare alledi coalizione per il sindaco di Roma. Oggi iniziamo lacon uno slogan chiaro,: due parole – singole e associate – con tanti significati”. Con queste parole su Facebook Paolo, consigliere regionale del Lazio e segretario di Democrazia Solidale – Demos, hato stamattina sui principali social la suaelettorale per lediper la carica a sindaco di Roma. “E’ la nostra idea di Roma: una citta’ all’altezza della sua storia, della sua bellezza, culla del Mediterraneo edel cristianesimo, una citta’ che sappia rimettere al ...

Mentre dall'altro lato per riunire le diverse anime che in questi mesi si sono fatte avanti nella coalizione del, da Tobia Zevi a Giovanni Caudo, da Paoloall'area più radicata ...Oltre a lui, nelsi sono candidati anche Carlo Calenda, il presidente del III municipio Giovanni Caudo e Il consigliere regionale Paolo. La sindaca di Roma Virginia Raggi per il ...Potrebbe essere lui a correre per il Campidoglio. Una volta completata la squadra di governo, Zingaretti dovrebbe incontrare l'ex ministro ...Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia e delle finanze del governo Conte bis, secondo quanto apprende "Agenzia Nova", avrebbe ...