C'è la Honda: alle 12 LIVE la moto di Pol Espargaro e Marc Marquez (Di lunedì 22 febbraio 2021) il giorno della Honda. La Casa di Tokyo alle 12 presenterà la moto per la nuova stagione motoGP: l'evento sarà visibile anche per gli utenti di Gazzetta.it al link sotto. Riscatto necessario Alla RC213V 2021 sono affidate le speranze di riscatto della Honda, che dopo i modesti risultati dello scorso campionato - quinto posto nella classifica ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 febbraio 2021) il giorno della. La Casa di Tokyo12 presenterà laper la nuova stagioneGP: l'evento sarà visibile anche per gli utenti di Gazzetta.it al link sotto. Riscatto necessario Alla RC213V 2021 sono affidate le speranze di riscatto della, che dopo i modesti risultati dello scorso campionato - quinto posto nella classifica ...

