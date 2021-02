C’è anche Kit Harington nel cast di Modern Love 2 | la nuova stagione avrà ben 29 attori

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Amazon svela ildi2, la serie antologica di Prime Video pronta a raccontare nuove storie d’amore e relazioni in tutta le loro complessità e bellezza, e ispirate dalla omonima rubrica del New York Times. La seconda, girata ad Albany, New York City, Schenectady, Troy (New York) e Dublino (Irlanda), farà il suo debutto su Prime Video nel 2021 in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo. Ben 29si uniranno aldi2. Ecco i loro nomi: Gbenga Akinnagbe (The Deuce); Susan Blackwell (Madam Secretary); il nominato agli Screen Actors Guild Award Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody); Tom Burke (Mank); Zoe Chao (Life); Maria Dizzia (Orange is the New Black); la nominata premio Oscar ...