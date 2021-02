(Di lunedì 22 febbraio 2021) Stavolta non ha visto vincere ilal Massimino Joe, prossimodel club dell'Elefante. L'avversario della squadra di mister Raffaele era sempre pugliese e l'avvocato newyorkese, che aveva visto il successo contro il Foggia un mese fa, confidava di portare fortuna anche contro il Bari. Ma un rigore sbagliato al 94' di Dall'Oglio ha tolto all'imprenditore italoamericano la soddisfazione di vedere la sua futura squadra vincere.allo stadio nel match contro il FoggiaA ITASPORTPRESSMaavrà modo di rifarsi e di vedere la squadra vincere visto che il passaggio di proprietà, quello delCalcio, che si sviluppa sull'asse New York-Sicilia, si concluderà a breve. L'avvocato Joea Itasportpress.it ...

ItaSportPress : Catania, Tacopina entro metà di marzo presidente: 'Sì sono fiducioso che ce la faremo' - - ForzaPalermoIT : ??? Catania, le parole di Tacopina #PalermoCalcio #SerieC - news_catania : #LaSicilia - #Tacopina: '#Catania addormentato nel #primotempo' - ILOVEPACALCIO : #Catania, #Tacopina: «Col #Bari noi addormentati nel primo tempo, loro erano assai agguerriti» - Ilovepalermocalcio - IgorPagano46 : RT @SportSicilia: #Catania #Bari Joe Tacopina in tribuna a colloquio col sindaco Pogliese -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Tacopina

Tutto Calcio Catania

L'avvocato italo - americano Joeè stato intervistato da 'La Sicilia' per commentare il pareggio frae Bari. Il futuro presidente del club etneo ha assistito al match allo stadio e, prima della partita, 'Nel primo ...prende ile sbeffeggia i rosa: 'Chi è il Palermo? Non sono sicuro di chi siano' 31 dicembre 2020 Il Palermo spaventa la Ternana: Lucca - gol, poi uno straordinario Falletti fissa il ...L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna Presente ...Presente allo stadio per assistere alla gara tra Catania e Bari, il futuro nuovo proprietario del club rossazzurro, Joe Tacopina, ha commentato il pareggio e le sue dichiarazioni sono state raccolte ...