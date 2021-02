Castello di Godego, il papà ha ucciso il figlio di 2 anni perché temeva fosse autistico (Di lunedì 22 febbraio 2021) . “Non sono un mostro, l’ho fatto per evitare a mio figlio un futuro di sofferenze”, così si è giustificato nella sua lettera di addio Egidio Battaglia, l’uomo di 43 anni che prima ha strangolato il figlioletto di due anni, Massimiliano, e poi si è suicidato a Castello di Godego, in provincia di Treviso. “Non sono un mostro, l’ho fatto per evitare a mio figlio un futuro di sofferenze”, così si è giustificato nella sua lettera di addio Egidio Battaglia, l’uomo di 43 anni che prima ha strangolato il figlioletto di due anni, Massimiliano, e poi si è suicidato a Castello di Godego, in provincia di Treviso. Alla base della tragedia familiare che ha sconvolto la cittadina trevigiana quindi ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 22 febbraio 2021) . “Non sono un mostro, l’ho fatto per evitare a mioun futuro di sofferenze”, così si è giustificato nella sua lettera di addio Egidio Battaglia, l’uomo di 43che prima ha strangolato illetto di due, Massimiliano, e poi si è suicidato adi, in provincia di Treviso. “Non sono un mostro, l’ho fatto per evitare a mioun futuro di sofferenze”, così si è giustificato nella sua lettera di addio Egidio Battaglia, l’uomo di 43che prima ha strangolato illetto di due, Massimiliano, e poi si è suicidato adi, in provincia di Treviso. Alla base della tragedia familiare che ha sconvolto la cittadina trevigiana quindi ...

