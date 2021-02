Caso Suarez | il giudice | “Il calciatore ha ammesso di aver ricevuto le domande”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Motivando la decisione di respingere la richiesta di revoca della misura interdittiva alla professoressa Stefania Spina, ilper le indagini preliminari del Tribunale di Perugia parla di “ammissione del” di “” dalla stessa docente il file con il testo dell’esame per la conoscenza dell’italiano sostenuto all’Università per Stranieri di Perugia. Secondo il gip, la professoressa Spina – sospesa per otto mesi – aveva “sollecitato” lo studio del file inviato ache a sua volta “aveva assicurato di ripassare bene anche durante il volo verso Perugia”. Interrogata dal pubblico ministero, Spina ha però negato die fornito il testo dell’esame a: “Non si tratta di un copione – ha detto ai magistrati – ma di ...

Ancora un capitolo del caso Suarez, il giocatore uruguaiano protagonista dello scandalo per l'esame 'truccato' che gli avrebbe permesso di ottenere il passaporto italiano per essere poi tesserato dalla Juventus. Caso Suarez, il gip di Perugia respinge la richiesta di revoca della misura interdittiva della professoressa Stefania Spina. La docente dell'Università per Stranieri di Perugia è sospesa per otto mesi.