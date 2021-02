Cashback | pessime notizie | “superbonus” a rischio | cos’è successo?

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Brutteper tutti coloro che hanno scelto di utilizzare il: ail “” semestrale,? Brutteper il: ail “”,? (fonte pixabey)L’importante iniziativa delè stato un punto decisivo per indirizzare i cittadini verso l’utilizzo della moneta “virtuale” in sostituzione di quella “materiale”. Un’idea innovativa e molto apprezzata, di cui si è parlato per mesi e che aveva convinto, tanto che erano state numerosissime le persone coinvolte. Già qualche settimana fa, tuttavia, era arrivata una prima “stangata” in merito, collegata a coloro che riuscivano a “raggirare” il ...