Cashback | a rischio il superpremio da 1 500 euro

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il superda 1.500potrebbe subire un brusco stop fino a dicembre. Il ministero dell’Economia potrebbe congelare il premio semestrale da 1.500per chi utilizza più volte bancomat, carte di credito e app per pagare gli scontrini, per risolvere il problema dei furbetti delle tante mini-transazioni, che a poche ore di distanza frazionano i pagamenti per scalare la classifica e arrivare tra i primi 100mila che hanno fatto più transazioni in un semestre. C’è chi ipotizza che il superpossa anche essere abolito del tutto e questo porterebbe un risparmio di 500 milioni nelle casse dello Stato. Rimarrebbe solo ilordinario, ovvero l’incentivo fino a 150per chi effettua almeno 50 transazioni in sei mesi., il caso dei ...