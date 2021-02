Caserta: corruzione, gare truccate e assenteismo alla Asl. 12 arresti (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'inchiesta della procura di Napoli, è la stessa che già lo scorso novembre aveva portato all'arresto di 22 dipendenti e funzionari della stessa Asl di Caserta per truffa in merito alla gestione ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'inchiesta della procura di Napoli, è la stessa che già lo scorso novembre aveva portato all'arresto di 22 dipendenti e funzionari della stessa Asl diper truffa in meritogestione ...

Agenzia_Ansa : Un'intera Asl nella bufera per abusi, corruzione e assenteismo. A Caserta il 118 affidato in base a regali e assunz… - fattoquotidiano : Corruzione all’Asl di Caserta, indagato per traffico d’influenze anche il presidente del Consiglio della Campania G… - RaiNews : Dodici indagati sono finiti agli arresti domiciliari - ganjamanxxx1 : RT @dukana2: #Corruzione e mazzette all'#Asl di #Caserta??indagato per traffico d'influenze anche il #presidente del #Consiglio della #Camp… - ivanvrit : RT @Agenzia_Ansa: Un'intera Asl nella bufera per abusi, corruzione e assenteismo. A Caserta il 118 affidato in base a regali e assunzioni.… -