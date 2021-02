Case Aler | la Regione investe oltre 9 milioni | 150mila per la Bergamasca

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ammontano ale risorse messe in campo daLombardia e dal ministero per le Infrastrutture per il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente. È quanto prevede la delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Alessandro Mattinzoli. Le risorse, 9.604.250,79 complessive, sono destinate a realizzare lavori di rapida ristrutturazione degli alloggi sfitti. Le opere dovranno essere realizzate entro 60 giorni e potranno beneficiare di un finanziamento regionale fino a un massimo di 15.000 euro ad alloggio. I fondi porteranno alla ristrutturazione di almeno 641 alloggi. “Nell’ottica della collaborazione istituzionale – ha spiegato l’assessore – riteniamo opportuno ora più che mai individuare quelle realtà che necessitano di recuperare il patrimonio ...

