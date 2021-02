Cartabellotta Gimbe | “Atteso aumento di casi per variante inglese nelle prossime settimane”

La7tv : #omnibus Il presidente della fondazione GIMBE Nino @Cartabellotta sull'aumento dei contagi #Covid a causa delle var… - La7tv : #tagada #Vaccinazioni, l'allarme del presidente di Fondazione GIMBE @Cartabellotta: 'Siamo indietro. Finora nel tri… - Jovinow : #Covid , @GIMBE: “Troppi contagi, servono più restrizioni o estate peggio del 2020”. Il presidente @Cartabellotta:… - alevarone : RT @La7tv: #omnibus Il presidente della fondazione GIMBE Nino @Cartabellotta sull'aumento dei contagi #Covid a causa delle varianti del #vi… - Miti_Vigliero : RT @La7tv: #omnibus Il presidente della fondazione GIMBE Nino @Cartabellotta sull'aumento dei contagi #Covid a causa delle varianti del #vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartabellotta Gimbe

Ad affermarlo ai microfoni di Radio Cusano Campus è Nino, presidente della Fondazione. 'La situazione dell'epidemia e' una calma piatta apparente - ha spiegato- Da ...Sarebbe cambiato qualcosa? Forse sì, anche se come ricorda ancora Nino, fondatore e presidente di Fondazione, una delle voci più autorevoli e ascoltate in quest'anno di pandemia, ...Cartabellotta: "Abbiamo la problematica delle varianti, qualche restrizione maggiore sarebbe auspicabile perché altrimenti difficilmente riusciremo ad arrivare all'estate con il numero di casi basso c ...Stampa“O si introducono elementi di aggiustamento del sistema a fasce oppure rischiamo di trovarci in ritardo con l’accelerazione del virus, con la variante inglese nelle prossime settimane ci aspetti ...