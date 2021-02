Cannabis terapeutica, oggi De Benedetto non sarà in aula (Di martedì 23 febbraio 2021) Il processo al paziente Walter De Benedetto comincia questa mattina alle 9 e 30 ad Arezzo con un’udienza preliminare per l’accusa di coltivazione in concorso di sostanza stupefacente. De Benedetto non ci sarà, le sue condizioni di salute infatti non gli permettono di poter presenziare: affetto da una grave forma di artrite reumatoide da quasi trentacinque anni, l’autoproduzione di Cannabis è stato l’unico sistema individuato per superare le carenze di un sistema sanitario paurosamente indietro sul fronte del trattamento del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 23 febbraio 2021) Il processo al paziente Walter Decomincia questa mattina alle 9 e 30 ad Arezzo con un’udienza preliminare per l’accusa di coltivazione in concorso di sostanza stupefacente. Denon ci, le sue condizioni di salute infatti non gli permettono di poter presenziare: affetto da una grave forma di artrite reumatoide da quasi trentacinque anni, l’autoproduzione diè stato l’unico sistema individuato per superare le carenze di un sistema sanitario paurosamente indietro sul fronte del trattamento del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

