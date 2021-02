Campania, Emilia-Romagna e Molise diventano regioni arancioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Da ieri, domenica 21 febbraio, a seguito delle nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza Molise, Campania ed Emilia Romagna sono passate dalla colorazione gialla a quella arancione. Queste regioni si aggiungono quindi a Umbria, Abruzzo, Toscana, Liguria, provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che sono già arancioni. In Umbria resta rossa l’intera provincia di Perugia, in Abruzzo lo sono quelle di Pescara e Chieti e in Molise sono ancora rossi 33 comuni. Anche la provincia di Bolzano rimane in lockdown autoimposto. Lombardia e Lazio, nonostante l’Rt vicino all’1 restano invece gialle, ma con alcuni comuni in zona rossa, così come le Marche, dove è stata ... Leggi su wired (Di lunedì 22 febbraio 2021) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Da ieri, domenica 21 febbraio, a seguito delle nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranzaedsono passate dalla colorazione gialla a quella arancione. Questesi aggiungono quindi a Umbria, Abruzzo, Toscana, Liguria, provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che sono già. In Umbria resta rossa l’intera provincia di Perugia, in Abruzzo lo sono quelle di Pescara e Chieti e insono ancora rossi 33 comuni. Anche la provincia di Bolzano rimane in lockdown autoimposto. Lombardia e Lazio, nonostante l’Rt vicino all’1 restano invece gialle, ma con alcuni comuni in zona rossa, così come le Marche, dove è stata ...

