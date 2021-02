Campania | 1202 positivi su poco più di 11mila tamponi Il tasso sale al 10%

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Sonodel giorno per il bollettino dell’Unità di crisi della Regione. Ieffettuati sono 11.097. Ilè al 10% (ieri all’8,1%). Si contano altri 21 deceduti (12 nelle ultime 48 ore) e 1223 guariti.? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 125 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata) Posti letto di degenza occupati: 1.319 L'articolo ilNapolista.

Sono 1202 i positivi del giorno per il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania. I tamponi effettuati sono 11.097. Il tasso positivi/tamponi è al 10% (ieri all'8,1%). Si attesta intorno al 10% la percentuale di contagi odierna. Sono infatti 1202 i positivi del giorno, su 11.097 tamponi effettuati