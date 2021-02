Camorra, in manette costruttori vicini a Schiavone e Zagaria. Indagato dirigente Comune (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Quattro noti imprenditori ritenuti vicini al clan dei Casalesi (Schiavone e Zagaria) sono stati arrestati dai carabinieri nell’ambito di un’indagine sulla penetrazione della Camorra nel tessuto economico della provincia di Caserta. Notificate anche due misure interdittive, al responsabile protempore dell’ufficio tecnico del Comune di Capua, gravemente indiziato di turbata libertà degli incanti e corruzione, e a un impiegato di banca che era in servizio a Santa Maria Capua Vetere, accusato di avere consentito trasferimenti di denaro contante su conti bancari riconducibili al clan. Sequestrati dalla GdF beni per 15 milioni di euro. Tra i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Caserta, in collaborazione con il Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma, figura ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Quattro noti imprenditori ritenutial clan dei Casalesi () sono stati arrestati dai carabinieri nell’ambito di un’indagine sulla penetrazione dellanel tessuto economico della provincia di Caserta. Notificate anche due misure interdittive, al responsabile protempore dell’ufficio tecnico deldi Capua, gravemente indiziato di turbata libertà degli incanti e corruzione, e a un impiegato di banca che era in servizio a Santa Maria Capua Vetere, accusato di avere consentito trasferimenti di denaro contante su conti bancari riconducibili al clan. Sequestrati dalla GdF beni per 15 milioni di euro. Tra i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Caserta, in collaborazione con il Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma, figura ...

concentrazione : #camorra Uomo del gruppo Trongone in manette: deve scontare una condanna per associazione mafiosa… - NapoliToday : #Cronaca Uomo del gruppo Trongone in manette: deve scontare una condanna per associazione mafiosa… - reginafiordelis : Dott.Draghi spero in un impegno equo ,distribuito su tutto il territorio nazionale e le do un consiglio USI LE MANE… -