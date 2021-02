Camogli (Genova) – Crolla parte del cimitero: oltre 200 bare finiscono nel mare (Video e Foto) (Di lunedì 22 febbraio 2021) E’ ceduta la scarpata sollo il camposanto. Erano in corso lavori di rinforzo della falesia. Il sindaco: “Non era prevedibile” Camogli. Una grossa frana ha interessato il terrapieno del cimitero di Camogli e la strada sottostante. La parte sulla costa è completamente Crollata e decine e decine di bare sono finite in mare. Non risultano persone Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) E’ ceduta la scarpata sollo il camposanto. Erano in corso lavori di rinforzo della falesia. Il sindaco: “Non era prevedibile”. Una grossa frana ha interessato il terrapieno deldie la strada sottostante. Lasulla costa è completamenteta e decine e decine disono finite in. Non risultano persone

