Camion si ribalta lungo la Domiziana e travolge un pedone | morta 62enne

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMondragone – E' di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente di questa mattinala strada Statale, nel territorio di Mondragone. Un, diretto verso Pozzuoli, si èto nel tentativo di evitare unche si è parato di fronte. Una manovra in extremis che, però, non ha avuto l'esito sperato perchè la donna, di nazionalità polacca di 62 anni, è stata comunque investita, morendo sul colpo. Soccorsi immediati ma per la sfortunata non c'è stato nulla da fare. Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone che hanno chiesto l'ausilio dell'autogru proveniente da Caserta per rimettere in piedi il. Ferito il conducente del mezzo, trasportato in ospedale.