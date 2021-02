Cambiano i governi, non cambia la politica (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le ragioni più profonde e vere stanno sempre più in alto rispetto al nostro chiacchiericcio di quartiere, la cosa paradossale è che anche le discussioni parlamentari sono state ridotte a chiacchiericcio da bar, e anche i governi esecutivi non contano più. Conta solo la geopolitica, le culture tecno-economiche contano, le visioni finanziarie a lunga gittata contano... Renzi è solo un superfluo granello casuale di polvere di un sistema... si è prestato. Chi ancora si illude di poter provare a impostare un modo altro, non di fare politica, ma di pensare alla politica, di introdurre la base popolare nelle scelte politiche, di farne un campo di idee e di visioni pecca di ingenuità sprovveduta e di tumultuoso approssimativismo posizionale, non bastano più poche piccole vittorie in casa propria, non bastano le idee, non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le ragioni più profonde e vere stanno sempre più in alto rispetto al nostro chiacchiericcio di quartiere, la cosa paradossale è che anche le discussioni parlamentari sono state ridotte a chiacchiericcio da bar, e anche iesecutivi non contano più. Conta solo la geo, le culture tecno-economiche contano, le visioni finanziarie a lunga gittata contano... Renzi è solo un superfluo granello casuale di polvere di un sistema... si è prestato. Chi ancora si illude di poter provare a impostare un modo altro, non di fare, ma di pensare alla, di introdurre la base popolare nelle scelte politiche, di farne un campo di idee e di visioni pecca di ingenuità sprovveduta e di tumultuoso approssimativismo posizionale, non bastano più poche piccole vittorie in casa propria, non bastano le idee, non ...

