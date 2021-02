Calendario Scolastico Prolungato | Insegnanti Primaria Disapprovano | La Scuola non è un Centro Estivo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il prolungamento delal 30 giugno non sta bene ai docenti della. Il Coordinamento Nazionale Scienze della FormazioneNuovo Ordinamento pubblica un comunicato in merito alla situazione. ...

Radio1Rai : Tra le urgenze del nuovo governo #Draghi anche la #scuola.A cominciare dalla copertura delle cattedre vacanti a se… - 91Sara17 : Sono giorni che tento di capire COME vorrebbero allungare il calendario scolastico alle superiori con gli esami di… - skuolanet : Proposta prolungamento calendario scolastico: cosa ne pensano i sindacati? Scoprilo qui. ?? - RomaSette : #Scuola, calendario più lungo? I presidi: decidano le Regioni. Mario Rusconi (Anp Roma e Lazio): «Non è competenza… - corzunino : Il progetto del 30 giugno. La newsletter di Repubblica, vi spieghiamo cosa vuol fare l'Istruzione per allungare il… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Scolastico

Orizzonte Scuola

Spirlì ha anche ricordato ilufficiale delle vaccinazioni comunicato dalla Presidenza. ... Per quanto riguarda il personalee universitario docente e non docente, la campagna ...Agli studenti non piace neanche l'idea dell'allungamento del. "Già oggi esiste la norma che consente alle scuole di allungare illaddove si siano perse ore di lezione ...BRACCIANO - A Bracciano, presso i locali del Comando Artiglieria della Caserma Cosenz, di Via Principe di Napoli n.59 (dopo il passaggio a livello), è stato allestito ed entrerà in servizio da oggi, l ...È partita oggi la campagna vaccinale per professori e personale scolastico ed universitario tra i 45 e i 55 anni d’età a Fiumicino ...