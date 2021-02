Calciomercato Serie C, Turris: Caneo nuovo tecnico (Di lunedì 22 febbraio 2021) TORRE DEL GRECO - La Turris riparte da Bruno Caneo , che come annunciato dalla società campana si lega al club fino "fino al termine della stagione in corso" . Il tecnico classe '57, in passato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 febbraio 2021) TORRE DEL GRECO - Lariparte da Bruno, che come annunciato dalla società campana si lega al club fino "fino al termine della stagione in corso" . Ilclasse '57, in passato ...

Juve - Crotone, le formazioni ufficiali: dentro Ramsey e Kulusevski, ok Di Carmine Commenta per primo Sono da poco ufficiali le formazioni di Juve e Crotone, in campo alle 20.45 per il posticipo della 23esima giornata di Serie A: Juventus (4 - 4 - 2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Ronaldo Crotone (4 - 4 - 2): Cordaz; Pedro Pereira, Magallan, Golemic, ...

Krause incontra Bosi: «Rinnovamento stadio indipendente dai risultati» Il progetto stadio sarà portato avanti, a prescindere da quelli che saranno i risultati sportivi della squadra che, attualmente, rischia – e non poco – la retrocessione in Serie B. In seguito, si ...

