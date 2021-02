Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Brahim Diaz vuole tornare al Real Madrid” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le ultime notizie sul Calciomercato del Milan: secondo il giornale spagnolo Defensa Central, Brahim Diaz vorrebbe tornare al Real Madrid per restare Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le ultime notizie suldel: secondo il giornale spagnolo Defensa Central,vorrebbealper restare Pianeta

darioozz : Buon lunedì - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Dalla Spagna: ' @Brahim vuole tornare al @realmadrid ' - zazoomblog : Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per un talento della Ligue1 - #Calciomercato #Milan #Derby #l’Inter - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - #DerbyMilano con l'#Inter per un talento della Ligue1. Ecco di chi si tratta - #acmilan… - notiziasportiva : #Calciomercato, il derby di Milano continua: sfida per il giovane talento cresciuto nel PSG -