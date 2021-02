Calcio, Gabriele Gravina rieletto presidente della FIGC. Sconfitto Cosimo Sibilia al primo scrutinio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gabriele Gravina guiderà la FIGC fino al 2024: è questo l’esito, giunto al primo scrutinio, dell’Assemblea Elettiva che si è tenuta oggi. In favore di Gravina hanno votato Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, AIC e AIAC, in favore dell’altro candidato, Cosimo Sibilia, si è espressa la Lega Nazionale Dilettanti, mentre è rimasta neutrale l’AIA. Gravina ha ottenuto il 73.45% (369.84 voti) delle preferenze, mentre Cosimo Sibilia ha raccolto il 26,25% (pari a 132.17): nella stessa tornata eletto anche Luca Galea alla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti. Di seguito i consiglieri federali eletti fino al 2024. CONSIGLIERI FEDERALI Claudio Lotito e Giuseppe Marotta (Serie A) Giuseppe Pasini e ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021)guiderà lafino al 2024: è questo l’esito, giunto al, dell’Assemblea Elettiva che si è tenuta oggi. In favore dihanno votato Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, AIC e AIAC, in favore dell’altro candidato,, si è espressa la Lega Nazionale Dilettanti, mentre è rimasta neutrale l’AIA.ha ottenuto il 73.45% (369.84 voti) delle preferenze, mentreha raccolto il 26,25% (pari a 132.17): nella stessa tornata eletto anche Luca Galea alla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti. Di seguito i consiglieri federali eletti fino al 2024. CONSIGLIERI FEDERALI Claudio Lotito e Giuseppe Marotta (Serie A) Giuseppe Pasini e ...

