Cairo: “Nicola sta facendo un gran lavoro col Torino. Gravina rieletto? Non dovrebbero esserci sorprese…” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Urbano Cairo, numero uno del Torino, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport per affrontare diversi temi legati all'attualità calcistica con particolare riferimento al mondo granata.Parla Cairocaption id="attachment 961647" align="alignnone" width="677" Cairo (Getty Images)/caption"Vittoria ritrovata? Ci voleva Nicola. Sta facendo molto bene e questa vittoria col Cagliari ci voleva", ha esordito Cairo. "Dobbiamo rimanere umili e compatti. Così come abbiamo fatto in queste ultime cinque gare. Abbiamo dato un grande segnale"."Belotti e il rinnovo? L'obiettivo è questo. Non ne voglio più parlare. Poi quando ci sarà qualcosa di nuovo sarò il primo a dirlo. Noi siamo ben felici di farlo e credo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 febbraio 2021) Urbano, numero uno del, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport per affrontare diversi temi legati all'attualità calcistica con particolare riferimento al mondoata.Parlacaption id="attachment 961647" align="alignnone" width="677"(Getty Images)/caption"Vittoria ritrovata? Ci voleva. Stamolto bene e questa vittoria col Cagliari ci voleva", ha esordito. "Dobbiamo rimanere umili e compatti. Così come abbiamo fatto in queste ultime cinque gare. Abbiamo dato unde segnale"."Belotti e il rinnovo? L'obiettivo è questo. Non ne voglio più parlare. Poi quando ci sarà qualcosa di nuovo sarò il primo a dirlo. Noi siamo ben felici di farlo e credo ...

sportface2016 : #Torino Urbano #Cairo commenta l'operato di #Nicola e annuncia chi voterà alle elezioni federali in programma ogg… - ItaSportPress : Cairo: 'Nicola sta facendo un gran lavoro col Torino. Gravina rieletto? Non dovrebbero esserci sorprese...' -… - NargisoGianluca : @gianluca_sarto Chissà come mai con cotanti campioni siamo a rischio retrocessione. Meno male che Cairo, estraneo a… - CorriereTorino : Toro, i nervi saldi di Cairo dietro alla svolta di Nicola - infoitsport : Toro, i nervi saldi di Cairo dietro alla svolta di Nicola -