Cagliari, il giornalista Cadeddu: "C'è sconforto, ma Semplici tira fuori energie extra dal gruppo" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cambio in panchina per il Cagliari Calcio che, nella giornata odierna, si è separato da Eusebio Di Francesco. Il tecnico abruzzese, infatti, è stato esonerato dopo il ko interno dei sardi nella sfida salvezza contro il Torino di Davide Nicola. Al posto dell'ex allenatore di Roma e Sampdoria arriva Leonardo Semplici, protagonista dell'epopea straordinaria della Spal. L'obiettivo dell'ex timoniere degli Estensi è ritrovare la vittoria, che manca ormai da troppo tempo, combattendo per centrare quanto prima la salvezza. Abbiamo chiesto al giornalista sardo Sergio Cadeddu, ex Direttore Responsabile di CagliariNews24, di raccontarci gli umori dell'ambiente Cagliaritano e cosa comporterà il cambio in panchina.

