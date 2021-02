Burioni: “Se volete preoccuparvi per le varianti, fatelo: non le cerchiamo, come il virus l’anno scorso” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Se volete preoccuparvi per le varianti ecco un concreto motivo: non le cerchiamo, così come non cercavamo il virus il febbraio scorso”: lo scrive perentorio il virologo Roberto Burioni su Twitter. Lo scienziato cita un estratto di un articolo pubblicato su Nature Italy, in cui si legge: “L’Italia sequenzia attualmente 1,3 campioni di virus ogni 1000, e impiega un tempo medio di circa due mesi per caricare i dati in archivi pubblici come Gisaid. È una delle prestazioni peggiori al mondo. Al confronto, il Regno Unito sequenzia quasi 40 volte più campioni, con un tempo medio di caricamento pari a 21 giorni”. Il pezzo apparso sulla prestigiosa rivista scientifica riporta: “Dare linee guida chiare su biotecnologie, test e ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Seper leecco un concreto motivo: non le, cosìnon cercavamo ilil febbraio”: lo scrive perentorio il virologo Robertosu Twitter. Lo scienziato cita un estratto di un articolo pubblicato su Nature Italy, in cui si legge: “L’Italia sequenzia attualmente 1,3 campioni diogni 1000, e impiega un tempo medio di circa due mesi per caricare i dati in archivi pubbliciGisaid. È una delle prestazioni peggiori al mondo. Al confronto, il Regno Unito sequenzia quasi 40 volte più campioni, con un tempo medio di caricamento pari a 21 giorni”. Il pezzo apparso sulla prestigiosa rivista scientifica riporta: “Dare linee guida chiare su biotecnologie, test e ...

