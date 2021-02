Buongiorno o buon giorno | il buongiorno si vede dal mattino | soprattutto se è scritto correttamente

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La questione sulla grafia corretta dianotte e di tutti i loro simili apparentemente può sembrare un problema da poco, banale, ma in realtà è uno dei dubbi che mi viene spesso rivolto sui social: la formula di saluto vuole la grafia attaccata o staccata?? Partiamo subito con qualche tecnicismo, che userò solo in queste poche righe, ma che subito abbandonerò per riprendere un linguaggio più efficace e alla portata di tutti, quello che piace a me. Ve ne parlo non solo perché è bene conoscere il «tecnichese» degli amici linguisti, ma anche per avere delle alternative che potrebbero sempre tornare utili. La grafia staccata, come in a posto, si dice analitica; mentre quando una parola va ...