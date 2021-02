Bulciago | la farmaceutica israeliana chiude | i 109 dipendenti della Teva in sciopero

Ultime Notizie dalla rete : Bulciago farmaceutica

Il Giorno

(Lecco), 22 febbraio 2021 " I 109 dipendenti dellaTeva " Sicor dihanno incrociato le braccia e sono in sciopero per protestare contro la decisione dei vertici israeliani di chiudere nel giro di tre mesi lo stabilimento . ...... a Caronno Pertusella (in provincia di Varese), a Villanterio (Pavia): ovunque, vengono sintetizzati i principi attivi poi distribuiti dalla casa. "La chiusura del sito di...Bulciago (Lecco), 22 febbraio 2021 – I 109 dipendenti della farmaceutica Teva – Sicor di Bulciago hanno incrociato le braccia e sono in sciopero per protestare contro la decisione dei vertici israelia ...«La scelta di chiudere il sito di Bulciago è irreversibile; siamo consapevoli dell’impatto sociale. Tutte le decisioni e le misure verranno prese nel rispetto dei lavoratori» ...